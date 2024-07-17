Руководителя красноярского «Промстроя» Декарда Ханагяна оставили в СИЗО

Сторона защиты указывала, что Ханагяна нужно освободить из-под стражи, поскольку у него нет намерений скрываться от суда и следствия, а также оказывать на них воздействие. Но прокурор убедил суд, что тот может уничтожить улики, которые еще не были обнаружены и изъяты, а также давить на свидетелей.