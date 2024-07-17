Руководителя красноярского «Промстроя» Декарда Ханагяна оставили в СИЗО

В Красноярске руководителя «Промстроя» Декарда Ханагяна оставили под стражей на период расследования уголовного дела о картельном сговоре. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию защиты Ханагяна. Он обвиняется в заключении антиконкурентного соглашения по ремонту дорог на 1 млрд рублей и неправомерном обороте средств платежей.
Сторона защиты указывала, что Ханагяна нужно освободить из-под стражи, поскольку у него нет намерений скрываться от суда и следствия, а также оказывать на них воздействие. Но прокурор убедил суд, что тот может уничтожить улики, которые еще не были обнаружены и изъяты, а также давить на свидетелей.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура потребовала взыскать с компании «Промстрой» миллиард рублей.