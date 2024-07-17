В Пермском крае с начала года раскрываемость преступлений составила 100%

На совещании сообщили, что в регионе сохраняется 100-процентная раскрываемость убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбойных нападений.
Высокий уровень раскрываемости также отметили в других ключевых составах преступлений: по грабежам — 94,9%, преступлениям экономической направленности — 80,2%.
В первом полугодии сотрудники полиции Прикамья стабилизировали преступность в общественных местах. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 27,7%, а на улицах — на 46,6%.
Меры профилактики позволили уменьшить количество зарегистрированных краж на 20,5%, включая квартирные, грабежей — на 21,9%, вымогательств — на 41,2%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 13,2%.
Общее количество ДТП с начала года в Пермском крае снизилось 3%, на 4,3% — количество пострадавших в них людей, на 8,8% — число ДТП с пострадавшими детьми, на 28,4% — ДТП, совершенных по вине водителей в состоянии опьянения.
В целом с начала года в Прикамье зарегистрировали 21 295 преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 1,5%. Рост тяжких и особо тяжких преступлений снизился на 3%. Из общего числа преступлений 43,6% совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.