В Пермском крае с начала года раскрываемость преступлений составила 100%

Общее количество ДТП с начала года в Пермском крае снизилось 3%, на 4,3% — количество пострадавших в них людей, на 8,8% — число ДТП с пострадавшими детьми, на 28,4% — ДТП, совершенных по вине водителей в состоянии опьянения.