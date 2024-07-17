Суды в Москве стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям

Как следует из статистики МВД, в период с января по апрель этого года было проведено 100 тыс. мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Ведомство отчиталось о том, что за первый квартал этого года было составлено более 676 тыс. протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев и лиц без гражданства, что на 18,7% больше, чем в прошлом году. На долю правонарушений в сфере миграции пришлось 490,1 тыс. (на 3,4% больше, чем годом ранее).