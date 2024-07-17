Жители Иркутской области отдали более миллиарда рублей мошенникам с начала года

Каждый день полиция Иркутской области фиксирует звонки от мошенников. Чаще всего обмануть жителей пытаются, представляясь работниками службы безопасности банка или инвестиционных компаний. Они втираются в доверие и предлагают быстрый и легкий заработок, а по факту в этот самый момент похищают деньги. Об этом сообщает ИА Тайшет24 со ссылкой на ГУ МВД Иркутской области.