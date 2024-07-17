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Жители Иркутской области отдали более миллиарда рублей мошенникам с начала года

Чаще всего аферисты представляются работниками банков.

Источник: Комсомольская правда

Каждый день полиция Иркутской области фиксирует звонки от мошенников. Чаще всего обмануть жителей пытаются, представляясь работниками службы безопасности банка или инвестиционных компаний. Они втираются в доверие и предлагают быстрый и легкий заработок, а по факту в этот самый момент похищают деньги. Об этом сообщает ИА Тайшет24 со ссылкой на ГУ МВД Иркутской области.

— Подобным методом обманули 35-летнего моториста из Усть-Кута. В мессенджере ему написала женщина с предложением познакомиться. В ходе беседы она рассказала о дополнительном способе заработка на фондовом рынке. Воодушевившись рассказом злоумышленницы, заявитель перевел кредитные один миллион 385 тысяч рублей на указанные счета. Однако на связь женщина выходить перестала. В настоящий момент полицейские разыскивают аферистку, — рассказывают в агентстве.

За этот год зарегистрировано более 2,7 тысяч дистанционных афер. В 2024 причиненный ущерб значительно возрос. Жители Приангарья потеряли более одного млрд рублей, а в прошлом году за этот же период около 800 млн рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что таксист из Братска отдал мошенникам более пяти млн рублей.