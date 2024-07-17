Электроснабжение на юге России восстановили после сбоя на Ростовской АЭС

На юге России восстановили электроснабжение, сообщает Минэнерго. Всем потребителям, которых затронули графики временного отключения, подали напряжение.
Накануне, 16 июля, один из четырех энергоблоков Ростовской атомной электростанции отключился из-за неполадок на турбогенераторе. В «Росатоме» сообщили, что радиационный фон в норме. К утру следующего дня блок вывели на полную мощность. Сбой затронул ряд южных регионов, временные графики ограничения потребления вводили в том числе в Ростовской области и Ставропольском крае.
Проблемы с электричеством возникли также в Краснодарском крае (как сообщили в администрации Краснодара, сбой коснулся около 40% энергосистемы города), в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму и Севастополе.
В Муниципальном центре управления Краснодара заявляли, что проблема вызвана аварией на электросетях в Западном округе. В «Севастопольэнерго» ограничения объяснили «аномально высокими температурами воздуха» и «перегрузом электрических сетей».
Системный оператор Единой энергетической системы сообщил, что днем 16 июля на фоне жаркой погоды в энергосистеме юга России был установлен абсолютный исторический рекорд потребления мощности — в 20 954 МВт. Рост показателей оператор объяснил наплывом туристов и повсеместным использованием кондиционеров и холодильного оборудования.