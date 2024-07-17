Электроснабжение на юге России восстановили после сбоя на Ростовской АЭС

Накануне, 16 июля, один из четырех энергоблоков Ростовской атомной электростанции отключился из-за неполадок на турбогенераторе. В «Росатоме» сообщили, что радиационный фон в норме. К утру следующего дня блок вывели на полную мощность. Сбой затронул ряд южных регионов, временные графики ограничения потребления вводили в том числе в Ростовской области и Ставропольском крае.