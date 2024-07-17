В Сочи мужчина сорвался с 5 этажа во время установки кондиционера и погиб

По словам очевидцев, мужчина устанавливал устройство на 5 этаже многоквартирного дома. В какой-то момент он потерял равновесие, не удержался и упал на землю. Уточняется, что гражданин работал на высоте без страховки. Также некоторые свидетели утверждают, что пострадавшего могло ударит током.



На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Они констатировали смерть мужчины, написали местные паблики.