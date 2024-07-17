По словам очевидцев, мужчина устанавливал устройство на 5 этаже многоквартирного дома. В какой-то момент он потерял равновесие, не удержался и упал на землю. Уточняется, что гражданин работал на высоте без страховки. Также некоторые свидетели утверждают, что пострадавшего могло ударит током.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Они констатировали смерть мужчины, написали местные паблики.
В Сочи мужчина сорвался с 5 этажа во время установки кондиционера и погиб
В Сочи мужчина погиб во время установки кондиционера. Трагедия произошла вчера вечером, 16 июля.
По словам очевидцев, мужчина устанавливал устройство на 5 этаже многоквартирного дома. В какой-то момент он потерял равновесие, не удержался и упал на землю. Уточняется, что гражданин работал на высоте без страховки. Также некоторые свидетели утверждают, что пострадавшего могло ударит током.