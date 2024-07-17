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Четыре автомобиля столкнулись на улице Чистопольской в Казани

Наиболее серьезные повреждения получили каршеринговый автомобиль и Subaru.

Источник: Татарстан 24

На улице Чистопольской произошло ДТП, в котором участвовали четыре автомобиля, включая арендованную машину через каршеринг. По словам очевидцев, все случилось, когда водитель каршерингового автомобиля попытался перестроиться и обогнать другие транспортные средства, но столкнулся с автомобилем марки HAVAL. После столкновения арендованный автомобиль отлетел к стоящим в пробке автомобилям марок BMW и Subaru. Об этом сообщает наш корреспондент.

По словам свидетелей, BMW и Subaru находились в средней полосе, а HAVAL ехал по автобусной. Наиболее серьезные повреждения получили арендованный автомобиль и Subaru. К счастью, пострадавших нет.

Ранее мы писали, что жительница Челнов предстанет перед судом после ДТП, в котором погибли трое детей. Смертельная авария произошла в конце апреля этого года.