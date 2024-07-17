Четыре автомобиля столкнулись на улице Чистопольской в Казани

На улице Чистопольской произошло ДТП, в котором участвовали четыре автомобиля, включая арендованную машину через каршеринг. По словам очевидцев, все случилось, когда водитель каршерингового автомобиля попытался перестроиться и обогнать другие транспортные средства, но столкнулся с автомобилем марки HAVAL. После столкновения арендованный автомобиль отлетел к стоящим в пробке автомобилям марок BMW и Subaru. Об этом сообщает наш корреспондент.