Четыре автомобиля столкнулись на улице Чистопольской в Казани

На улице Чистопольской произошло ДТП, в котором участвовали четыре автомобиля, включая арендованную машину через каршеринг. По словам очевидцев, все случилось, когда водитель каршерингового автомобиля попытался перестроиться и обогнать другие транспортные средства, но столкнулся с автомобилем марки HAVAL. После столкновения арендованный автомобиль отлетел к стоящим в пробке автомобилям марок BMW и Subaru. Об этом сообщает наш корреспондент.
По словам свидетелей, BMW и Subaru находились в средней полосе, а HAVAL ехал по автобусной. Наиболее серьезные повреждения получили арендованный автомобиль и Subaru. К счастью, пострадавших нет.
Ранее мы писали, что жительница Челнов предстанет перед судом после ДТП, в котором погибли трое детей. Смертельная авария произошла в конце апреля этого года.