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В Минске мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем

ДТП с участием мотоцикла произошло вечером 16 июля в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Инцидент произошел в районе улицы Платонова. Мотоцикл Harley-Davidson столкнулся с автомобилем Ford. В результате происшествия мотоциклиста доставили в медучреждение для проведения обследования.

Обстоятельства ДТП выясняются.