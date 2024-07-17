В Минске мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем

Инцидент произошел в районе улицы Платонова. Мотоцикл Harley-Davidson столкнулся с автомобилем Ford. В результате происшествия мотоциклиста доставили в медучреждение для проведения обследования.
Обстоятельства ДТП выясняются.
ДТП с участием мотоцикла произошло вечером 16 июля в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в районе улицы Платонова. Мотоцикл Harley-Davidson столкнулся с автомобилем Ford. В результате происшествия мотоциклиста доставили в медучреждение для проведения обследования.
Обстоятельства ДТП выясняются.