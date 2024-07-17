Politico: Неопознанные дроны следят за подготовкой солдат ВСУ в Германии

На засекреченном полигоне недалеко от столицы Германии сотни украинских солдат проходят шестинедельный ускоренный учебный курс, посвященный основам позиционной войны и городских боев. Во время тренировок над кронами деревьев регулярно пролетают неопознанные беспилотные летательные аппараты.
Немецкие инструкторы приказывают украинцам воспринимать эти дроны как часть подготовки. Поэтому теперь им приходится постоянно следить за небом.
Подавить дроны непросто. «Технически невозможно заблокировать все частоты, которые можно использовать для управления дронами», — заявил подполковник Роланд Бескер. Также, по его словам, использование глушилок приведет к отключению систем связи, которые используются на учебном полигоне.
Дешевые одноразовые БПЛА, способные нести камеры и несколько килограммов взрывчатки, стали главной особенностью нынешнего конфликта, поэтому появление неопознанных БПЛА только добавило учебе немного реализма, делает вывод Politico.