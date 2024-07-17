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Под Волгоградом водитель сгорел заживо в опрокинувшемся УАЗе

В Волгоградской области в загоревшемся УАЗе скончался мужчина.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель заживо сгорел в УАЗе на трассе в Волгоградской области 16 июля. ДТП произошло в Дубовском районе на 593 километре автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 13.40 часов автомобиль врезался в грузовик «Мерседес», после чего произошло возгорание.

— В результате ДТП водитель УАЗ скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в полиции региона.

Добавим, что в связи с аварией движение на дороге не перекрывали. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что мошенники начали воровать аккаунты в Telegram у пользователей игры Hamster Kombat под видом сервиса для вывода денежных средств.