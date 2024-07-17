Под Волгоградом водитель сгорел заживо в опрокинувшемся УАЗе

Водитель заживо сгорел в УАЗе на трассе в Волгоградской области 16 июля. ДТП произошло в Дубовском районе на 593 километре автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 13.40 часов автомобиль врезался в грузовик «Мерседес», после чего произошло возгорание.