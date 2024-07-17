Под Волгоградом водитель сгорел заживо в опрокинувшемся УАЗе

Водитель заживо сгорел в УАЗе на трассе в Волгоградской области 16 июля. ДТП произошло в Дубовском районе на 593 километре автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 13.40 часов автомобиль врезался в грузовик «Мерседес», после чего произошло возгорание.
— В результате ДТП водитель УАЗ скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в полиции региона.
Добавим, что в связи с аварией движение на дороге не перекрывали. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД.
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