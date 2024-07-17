Под Волгоградом иномарка насмерть сбила 82-летнюю пенсионерку

Смертельное ДТП, в котором погибла 82-летняя женщина, произошло 16 июля в Котовском районе Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, около 20.30 часов водитель за рулем «Форд Фокуса» ехал мимо дома № 220 на улице Ленина в районном центре.