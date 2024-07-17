Под Волгоградом иномарка насмерть сбила 82-летнюю пенсионерку

Смертельное ДТП, в котором погибла 82-летняя женщина, произошло 16 июля в Котовском районе Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, около 20.30 часов водитель за рулем «Форд Фокуса» ехал мимо дома № 220 на улице Ленина в районном центре.
— Совершил наезд на 82-летнюю пешехода, которая передвигалась по правой обочине. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в полиции региона.
Добавим, что за минувшие сутки на областных трассах произошло шесть аварий с пострадавшими и погибшими.