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Под Волгоградом иномарка насмерть сбила 82-летнюю пенсионерку

Женщина погибла под колесами «Форда» в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП, в котором погибла 82-летняя женщина, произошло 16 июля в Котовском районе Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, около 20.30 часов водитель за рулем «Форд Фокуса» ехал мимо дома № 220 на улице Ленина в районном центре.

— Совершил наезд на 82-летнюю пешехода, которая передвигалась по правой обочине. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в полиции региона.

Добавим, что за минувшие сутки на областных трассах произошло шесть аварий с пострадавшими и погибшими.