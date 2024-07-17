Двое детей и мужчина пострадали при пожаре в жилой пятиэтажке в Волгодонске

В Волгодонске при пожаре в жилой пятиэтажке серьезные ожоги до 20 и 80% получили мальчики 4 и 5 лет, а их 63-летний сосед отравился угарным газом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Все случилось на улице Ленина. Около 1:32 ночи в экстренную службу поступило сообщение о возгорании шкафа на четвертом этаже здания. В 1:50 распространение пламени смогли локализовать на площади в 40 кв. метров, а в 2:13 объявили полную ликвидацию огня.
— В тушении были задействованы 17 человек и 6 единиц техники. По одной из версии, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем, — прокомментировали в МЧС.
Спасатели напоминают: нельзя оставлять детей без присмотра, также всегда следует убирать спички и зажигалки. Кроме того, нужно объяснить малышам и школьникам, чем опасен огонь, а также научить их звонить в экстренные службы по телефонам «101» или «112».