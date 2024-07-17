Двое детей и мужчина пострадали при пожаре в жилой пятиэтажке в Волгодонске

Спасатели напоминают: нельзя оставлять детей без присмотра, также всегда следует убирать спички и зажигалки. Кроме того, нужно объяснить малышам и школьникам, чем опасен огонь, а также научить их звонить в экстренные службы по телефонам «101» или «112».