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В Пермском крае водитель «Тойоты» спровоцировал ДТП с машиной скорой помощи

В ДТП получила травмы фельдшер из «скорой».

В Пермском крае утром 17 июля произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля «Тойота Авенсис». Предварительно, аварию спровоцировал водитель иномарки. В ДТП пострадал медик из «скорой».

В пресс-службе краевого ГУ МВД сообщили, в 07:20 17 июля в Чусовском округе со стороны Кунгура в направлении Соликамска двигался автомобиль «Тойота Авенсис» под управлением мужчина 1972 года рождения.

На 118 км при перестроении он не предоставил преимущество машине скорой помощи, двигавшейся в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной, и допустил столкновение со «скорой».

В результате ДТП травмы получила фельдшер, ее доставили в больницу.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.