ФСИН сообщила, что стычки боевика из «Крокуса» с сотрудником СИЗО не было

В результате терака в «Крокусе» погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Вилаят Хорасан» (возникшая в Афганистане ветвь «Исламского государства», также запрещенного в России). Российские власти заявляли об «украинском следе», а власти Украины не раз подчеркивали, что страна не имеет отношения к нападению на концертный зал.