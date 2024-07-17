Неосторожность при курении: пожар унес жизни двоих человек в Приморье

Сегодня, 17 июля, около двух часов ночи в Дальнереченске произошло возгорание частного дома. В результате пожара погибли 73-летняя женщина и 43-летний мужчина. Их тела пожарные обнаружили в одной из комнат, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС Приморского края.