Неосторожность при курении: пожар унес жизни двоих человек в Приморье

Очаг пожара находился на кухне. К таким выводам специалисты пришли в результате осмотра места возгорания. Также в доме было обнаружено большое количество бычков от сигарет.
«Наиболее вероятная причина пожара — неосторожность при курении», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дальнереченску и Дальнереченскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю Евгений Белоносов.
Напомним, во Владивостоке пожар вспыхнул в школе на Патрокле. На объекте сгорел утеплитель в техническом помещении на крыше на площади около 50 квадратных метров. Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при резке металла. Прокуратура Первомайского района Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств возгорания.
Также, на фасаде жилого дома загорелась проводка. Пожар случился на улице Басаргина, 4. Кроме того, в районе Дальпресса сгорел частный двухквартирный дом. На момент прибытия пожарных из-под обшивки и крыши пристройки дома шел густой черный дым.