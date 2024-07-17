В приюте для собак в Перми рассказали о работавшем у них людоеде

«Во-первых, мы кормили Михаила кашей — обедом для волонтёров. Хоть никого нигде не съест. Его же на работу никуда не брали. А тут он на глазах. Каждая собака у нас на счету. Мы над ним даже шутили: “Если мы после тебя не досчитаемся собаки, мы тебя тут самого… скормим”. Он смеялся», — вспоминает она.