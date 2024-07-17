В приюте для собак в Перми рассказали о работавшем у них людоеде

Волонтёр приюта для собак в Перми рассказала perm.aif.ru о работавшем в месте содержания животных людоеде.
Речь идёт о пермском каннибале Михаиле Малышеве, который был осуждён в 2000 году. Мужчина вместе со своей сожительницей, которую он удерживал дома силой, заманивал к себе домой людей, делал из них фарш и пельмени. Готовил он блюда и из пойманных на улице животных — собак и кошек.
«Он у нас уже не работает. Весной часто его видели — периодически приходил. Убирал за собаками, помогал что-то принести, унести, трудился в качестве дворника. В последний раз был здесь 10 июня», — сообщила собеседница.
Волонтёр призналась, что жалеет об уходе каннибала из приюта.
«Во-первых, мы кормили Михаила кашей — обедом для волонтёров. Хоть никого нигде не съест. Его же на работу никуда не брали. А тут он на глазах. Каждая собака у нас на счету. Мы над ним даже шутили: “Если мы после тебя не досчитаемся собаки, мы тебя тут самого… скормим”. Он смеялся», — вспоминает она.
По словам женщины, после длительного срока в колонии пермский людоед очень изменился.
«Он выглядит как немощный инвалид, толстый, безобразный и еле ходит. У нас его никто не боялся», — добавила волонтёр.