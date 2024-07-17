Первое ДТП произошло на открывшейся трассе «Обход Тольятти» в Самарской области

В Самарской области только открыли трассу «Обход Тольятти», как там уже произошло первое ДТП. В день открытия, 16 июля, на новой долгожданной дороге фура улетела в кювет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
— В 23:30 на 80 км автодороги 40-летний водитель большегруза Volvo в составе полуприцепа не выбрал безопасную скорость движения, наехал на дорожный знак и съехал в кювет, — рассказали в полиции.
В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения. Напомним, движение по трассе «Обход Тольятти» открыли 16 июля. Старт движению по ВКС дал президент РФ Владимир Путин. Торжественная церемония прошла с проездом грузовиков и гонщиков по мосту через Волгу. А перед этим на мостовом переходе побывали священники.
Протяженность трассы составляет 99,7 км. В ее состав входят 39 мостов и путепроводов. Дорога станет частью международного маршрута «Европа — Западный Китай». Проезд там будет платным, но на время ремонта Жигулевской ГЭС его решили сделать временно бесплатным для всех. Это связано с тем, что ремонтные работы привели к огромной пробке на М-5 в Самарской области. Водители больше шести часов находились в жаре без воды и еды.