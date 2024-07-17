Первое ДТП произошло на открывшейся трассе «Обход Тольятти» в Самарской области

Протяженность трассы составляет 99,7 км. В ее состав входят 39 мостов и путепроводов. Дорога станет частью международного маршрута «Европа — Западный Китай». Проезд там будет платным, но на время ремонта Жигулевской ГЭС его решили сделать временно бесплатным для всех. Это связано с тем, что ремонтные работы привели к огромной пробке на М-5 в Самарской области. Водители больше шести часов находились в жаре без воды и еды.