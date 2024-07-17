В Ростове и Батайске нашли посылки с наркотиками из Таиланда

Предполагаемым отправителем оказался 34-летний россиянин, проживающий в Таиланде. По версии следствия, он якобы предложил своему 28-летнему приятелю из Ростовской области «наладить» контрабанду из Юго-Восточной Азии. Предполагается, что после этого он привлек еще двух знакомых.