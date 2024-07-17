Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми полиция устанавливает личность вандала, повредившего «Кошку на батарее»

Молодой человек повредил арт-объект в центре Перми на Комсомольском проспекте.

Источник: ГУ МВД по Пермскому краю

В Перми полиция устанавливает личность молодого человека 18−20 лет, который повредил арт-объект «Кошка на батарее» в центре Перми на Комсомольском проспекте. Он сломал металлическую спинку скамейки в виде радиатора отопления и скрылся.

Малообъяснимый акт вандализма в Перми произошел, напомним, ранним утром 16 июня 2024 года. Пресс-служба краевого главка МВД опубликовало видео хулиганской выходки и приметы нарушителя. У него среднее телосложение, рост 170−180 см, темные волосы с короткой стрижкой. Он был одет в белую футболку, светлые джинсы, белые кроссовки. На правой руке в районе локтя имеется татуировка.

Информацию о нарушителе можно сообщить по тел. 8 (999) 363−72−84 или обратиться в отдел полиции.

Действия молодого человека попадают под административное нарушение по уничтожению или повреждению чужого имущества. Ему грозит наложение административного штрафа. Сейчас арт-объект восстановили, и на скамейке снова можно сидеть.