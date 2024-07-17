В Перми полиция устанавливает личность вандала, повредившего «Кошку на батарее»

Малообъяснимый акт вандализма в Перми произошел, напомним, ранним утром 16 июня 2024 года. Пресс-служба краевого главка МВД опубликовало видео хулиганской выходки и приметы нарушителя. У него среднее телосложение, рост 170−180 см, темные волосы с короткой стрижкой. Он был одет в белую футболку, светлые джинсы, белые кроссовки. На правой руке в районе локтя имеется татуировка.