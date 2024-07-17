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Облил горючкой жену и младенца: чем закончилось дело отца из Иркутской области, который заживо сжег свою семью

24 года колонии назначили жителю Иркутской области, который поджег жену и детей.

Источник: Комсомольская правда

Еще в феврале 2022 года одну из деревень Качугского района Иркутской области потрясло жестокое убийство целой семьи. Будучи пьяным 31-летний житель населенного пункта Тимирязево облил бензином жену с пятимесячным сыном на руках.

— В ходе конфликта на почве личной неприязни и ревности он облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу, державшую на руках их сына, и поджог разлитую жидкость. В результате пожара в доме погибли их сыновья в возрасте двух и четырех лет, находившиеся рядом с женщиной во время ссоры, — пояснили в прокуратуре и СУ СКР Иркутской области.

Пятимесячный мальчик и его мама были срочно доставлены в больницу. Спустя восемь месяцев борьбы за жизнь, в октябре 2022 женщина умерла от ожогов.

— Мужчина был задержан правоохранительными органами и помещен по ходатайству СК судом под стражу. Вину в совершении преступлений он не признал, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Присяжные учитывая озвученные стороной обвинения доказательства решили признать его виновным и не заслуживающим снисхождения.

— Иркутский областной суд с учетом вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины. Он признан виновным по пп. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, пп. «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), — поделились в прокуратуре Иркутской области.

Теперь житель деревни Тимирязево отправится отбывать наказание в колонию особого режима на 24 года. Также по решению суда ему ограничили свободу на один год.