Облил горючкой жену и младенца: чем закончилось дело отца из Иркутской области, который заживо сжег свою семью

— В ходе конфликта на почве личной неприязни и ревности он облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу, державшую на руках их сына, и поджог разлитую жидкость. В результате пожара в доме погибли их сыновья в возрасте двух и четырех лет, находившиеся рядом с женщиной во время ссоры, — пояснили в прокуратуре и СУ СКР Иркутской области.