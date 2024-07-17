Жительнице Солигорска грозит три года лишения свободы за заражение мужчины ВИЧ

В отношении ВИЧ-инфицированной 34-летней жительницы Солигорска возбудили уголовное дело. Об этом проинформировали в Следственном комитете. Сообщается, что женщина знала о своем ВИЧ-положительном статусе, на учете с соответствующим диагнозом она состоит более 10 лет, была «предупреждена об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения».
Тем не менее, фигурантка нарушила закон. Как установило следствие, в декабре 2023 года солигорчанка через интернет-приложение познакомилась с мужчиной. Завязалась переписка, свидание произошло 28 декабря, встреча «привела к интимной близости по обоюдному согласию». При этом женщина вступила в сексуальные отношения с ничего не подозревавшим мужчиной за плату и без использования средств защиты.
Фигурантка ранее неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов: имеет судимость за уклонение от содержания детей, а также за незаконный оборот наркотических средств.
Теперь в отношении нее по факту заведомого поставления другого лица в опасность заражения ВИЧ заведено очередной уголовное дело, максимально наказание — до трех лет лишения свободы.