Жительнице Солигорска грозит три года лишения свободы за заражение мужчины ВИЧ

Тем не менее, фигурантка нарушила закон. Как установило следствие, в декабре 2023 года солигорчанка через интернет-приложение познакомилась с мужчиной. Завязалась переписка, свидание произошло 28 декабря, встреча «привела к интимной близости по обоюдному согласию». При этом женщина вступила в сексуальные отношения с ничего не подозревавшим мужчиной за плату и без использования средств защиты.