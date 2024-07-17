В Пермском крае простятся с погибшим на СВО отцом двоих детей Прудниковым

Прощание с отцом двоих детей Дмитрием Прудниковым, погибшим на специальной военной операции, пройдёт в Пермском крае.
О гибели военнослужащего сообщила администрация Очёрского городского округа. Дмитрий родился в посёлке Павловском в октябре 1992 года. После смерти матери он воспитывался у отца, в патронатной семье. Часть своей жизни он жил с бабушкой.
Боец переехал в Верещагино в 2018 году и вступил в брак. В 2019 году у пары родился сын, в 2020 году у них появилась дочь. Мужчина принял решение отправиться на СВО в декабре 2023 года. Он погиб при исполнении обязанностей 25 марта 2024 года.
Прощание с Дмитрием Прудниковым пройдёт 19 июля в Верещагино. Земляки также смогут проститься с ним на отпевании в Павловской церкви.