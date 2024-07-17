В Пермском крае простятся с погибшим на СВО отцом двоих детей Прудниковым

Боец переехал в Верещагино в 2018 году и вступил в брак. В 2019 году у пары родился сын, в 2020 году у них появилась дочь. Мужчина принял решение отправиться на СВО в декабре 2023 года. Он погиб при исполнении обязанностей 25 марта 2024 года.