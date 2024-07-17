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19-летний волгоградец оформил на 10 жителей микрозаймы

В Волгограде студент получил данные жителей и оформлял кредиты.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Волгограда задержала 19-летнего студента за мошенничество. Молодой человек получил доступ к персональным данным граждан через электронный портал. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, с июня 2023 года парень оформлял кредиты на людей, которые ничего об этом не подозревали.

— В настоящее время установлена причастность задержанного к 10 эпизодам преступной деятельности, — уточнили в полиции региона.

На волгоградца завели уголовное дело по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранта задержали.