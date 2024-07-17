19-летний волгоградец оформил на 10 жителей микрозаймы

Полиция Волгограда задержала 19-летнего студента за мошенничество. Молодой человек получил доступ к персональным данным граждан через электронный портал. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, с июня 2023 года парень оформлял кредиты на людей, которые ничего об этом не подозревали.