В Гомеле мотоциклист госпитализирован после ДТП

Госавтоинспекция призывает всех водителей ответственно подходить к управлению транспортным средством, всегда следить за дорожной обстановкой и быть предельно внимательными, обязательно соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и состояние проезжей части, не совершать необдуманных маневров и действий на дороге. Водителям следует знать, что перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан убедиться, что его действия безопасны и не создадут опасности для дорожного движения.