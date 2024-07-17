Перепутал с любовником: подруги 17-летнего парня, убитого по ошибке из ревности, помогли задержать подозреваемого

«Мы были лучшими друзьями, поэтому долго не могла прийти в себя после его смерти. Однако изо всех сил помогала в раскрытии преступления», — рассказывает подруга 17-летнего Кирилла С. из Улан-Удэ. Жизнь выпускника прервалась в середине июня. Как говорится — оказался не в том месте и не в то время. Уром 17 июня сибиряк вышел из дома и направился в сторону школы. Однако на полпути на него бросился незнакомец с ножом. Как потом окажется, 29-летний мужчина из Орловской области перепутал Кирилла с любовником сожительницы. Ведь жили они по соседству. Предполагаемый преступник был задержан в день убийства. И все благодаря подругам убитого. Школьницы выследили мужчину и помогли в его задержании. А 17 июля подростков наградили благодарственными письмами от МВД Бурятии и умными колонками. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Грезил стать психологом».
Кириллу пришлось рано повзрослеть. Ведь он был старшим ребенком в семье, а значит, примером для 12-летней сестры.
«Мама, я устроился на работу», — заявил школьник, когда ему только исполнилось 15 лет. Тогда сибиряка приняли продавцом в магазин. А незадолго до смерти он стал грузчиком. Заработанные деньги Кирилл нес в семью. И лишь небольшую часть оставлял себе, чтобы купить вещи.
— А пару лет назад у сына появилась мечта. Грезил стать психологом. И неудивительно! Он вырос добрым и отзывчивым парнишкой. Думаю, достиг бы своей цели…, — рассказывала ранее КП-Иркутск мама покойного. — Тем более, он сдал все необходимые экзамены. Ждали результатов, чтобы получить аттестат и уехать в Иркутск поступать в местный университет.
Просил о помощи.
17 июня Кириллу нужно было подписать пару документов в школе, а после его ждала смена на работе. Но он так и не успел никуда дойти. Учителя и коллеги забили тревогу, когда парень не явился к ним.
Последние минуты его жизни попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как он бежит вдоль дороги и пытается остановить проезжающие мимо машины. В это мгновение за ним гонится предполагаемый убийца.
— В социальных сетях житель Орловской области познакомился с женщиной из Улан-Удэ, в начале года прилетел к ней. В ночь на 17 июня он приехал к ней на такси, но она не пустила его в дом. Тот заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку 17-летнего подростка, принял его за любовника женщины и погнался за ним, — рассказали жуткие подробности в СУ СКР по Бурятии.
Однако ни один водитель не остановился, чтобы помочь школьнику. Изверг настиг юношу у остановки, ударил электрошокером, а затем ножом в шею и по телу.
— Никто сыну не помог, не остановился, не открыл дверь, — плача, рассказывает КП-Иркутск мама Кирилла.
Подписал чистосердечное.
Спустя время душегуб был задержан в одном из магазинов неподалеку. Полиции в этом помощь оказали подруги Кирилла.
— Юные жительницы Улан-Удэ, возвращаясь из магазина, увидели похожего на подозреваемого человека и сообщили об этом в отдел полиции. Девочки отметили, что планируют идти за ним и сообщить взрослым. Спустя некоторое время в одном из магазинов неподалеку от места преступления полицейскими задержан 29-летний подозреваемый, который дал признательные показания, — рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.
За проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии тяжкого преступления троих девушек наградили.
— Я распространила в соцсетях ориентировки преступника. Позже мне написала подруга, которая заметила похожего мужчину. Она сообщила, где находится, после чего я позвонила в полицию. На место прибыл наряд и его задержали, — рассказывает одна из подруг Кирилла.
ОФИЦИАЛЬНО.
В центральный аппарат СК России доложат о ходе расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего в Бурятии.
— Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — сообщили в СУ СКР Бурятии.