Перепутал с любовником: подруги 17-летнего парня, убитого по ошибке из ревности, помогли задержать подозреваемого

«Мы были лучшими друзьями, поэтому долго не могла прийти в себя после его смерти. Однако изо всех сил помогала в раскрытии преступления», — рассказывает подруга 17-летнего Кирилла С. из Улан-Удэ. Жизнь выпускника прервалась в середине июня. Как говорится — оказался не в том месте и не в то время. Уром 17 июня сибиряк вышел из дома и направился в сторону школы. Однако на полпути на него бросился незнакомец с ножом. Как потом окажется, 29-летний мужчина из Орловской области перепутал Кирилла с любовником сожительницы. Ведь жили они по соседству. Предполагаемый преступник был задержан в день убийства. И все благодаря подругам убитого. Школьницы выследили мужчину и помогли в его задержании. А 17 июля подростков наградили благодарственными письмами от МВД Бурятии и умными колонками. Подробности — в материале КП-Иркутск.