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На Енисее течением унесло надувную лодку с двумя детьми

Спасатели эвакуировали пять пассажиров из неуправляемой лодки посередине Енисея.

Источник: соцсети

Очередное происшествие на воде произошло на Енисее в районе деревни Кубеково ночью 17 июля. Моторную лодку с отдыхающими, в которой заглох мотор, начало уносить сильное течение. В ней находились пять человек (в том числе, двое детей).

Как рассказали «КП»-Красноярск в КГКУ «Спасатель», люди неожиданно оказались посередине реки и не знали, куда грести. Видимость была плохой. Кто-то из них смог дозвониться до эксренных служб. Прибывшие спасатели отыскали попавших в беду людей и доставили их до берега со стороны населенного пункта.