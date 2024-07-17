Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе гидроцикл столкнулся с катамараном

Один пассажир катамарана пострадал при столкновении с гидроциклом в Анапе.

Источник: пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ

В Анапе гидроцикл столкнулся с катамараном. Происшествие случилось вечером 16 июля в районе поселка Большой Утриш.

Катамаран находился в Черном море в 200 метрах от берега. В этот момент он столкнулся с гидроциклом, которым управлял водитель без прав.

«В результате столкновения один из пассажиров катамарана получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящее время обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.