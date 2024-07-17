В Анапе гидроцикл столкнулся с катамараном. Происшествие случилось вечером 16 июля в районе поселка Большой Утриш.
Катамаран находился в Черном море в 200 метрах от берега. В этот момент он столкнулся с гидроциклом, которым управлял водитель без прав.
«В результате столкновения один из пассажиров катамарана получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящее время обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.