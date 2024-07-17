В Крыму Volkswagen врезался в дерево: пять человек попали в больницу

Во вторник, 16 июля, в Красногвардейском районе Крыма Volkswagen Polo врезался в дерево, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла около 21.30 неподалеку от села Трактовое. Мужчина 1986 года рождения ехал за рулем Volkswagen по автодороге Симферополь — Красноперекопск. На 43-м километре иномарка съехала с дороги, а затем врезалась в дерево.
«В результате ДТП пострадали водитель автомобиля, пассажир 1993 года рождения и трое несовершеннолетних 2015, 2018 и 2021 годов рождения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
В дорожной полиции добавили, что всех пятерых увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства аварии выясняются.