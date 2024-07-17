Девять человек спасли из горящей высотки в Казани

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось не только быстро локализовать и потушить огонь, но и спасти девять человек, включая одного ребенка. Спасатели, используя специальное оборудование для защиты от дыма, эвакуировали людей с верхних этажей здания.