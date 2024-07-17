Попал под лошадь: Житель Молдовы погиб в результате трагического случая

Несчастный случай, в результате которого погиб 54-летний мужчина, произошёл в селе Думбрэвица Сынжерейского района.
По данным источников pulsmedia.md, мужчина перевозил два бутыля с водой. По неизвестной причине телега перевернулась. Водитель гужевой повозки оказался под лошадью. В результате полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.
По данным ГИП, с начала года в Молдове было зарегистрировано 22 ДТП с участием телег и мотоблоков. В результате этих аварий 2 человека погибли, 20 пострадали.