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Попал под лошадь: Житель Молдовы погиб в результате трагического случая

По данным ГИП, с начала года в Молдове было зарегистрировано 22 ДТП с участием телег и мотоблоков.

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай, в результате которого погиб 54-летний мужчина, произошёл в селе Думбрэвица Сынжерейского района.

По данным источников pulsmedia.md, мужчина перевозил два бутыля с водой. По неизвестной причине телега перевернулась. Водитель гужевой повозки оказался под лошадью. В результате полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

По данным ГИП, с начала года в Молдове было зарегистрировано 22 ДТП с участием телег и мотоблоков. В результате этих аварий 2 человека погибли, 20 пострадали.