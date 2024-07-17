В Омской области мужчина выстрелил в полицейских

«С целью избежать задержания сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области (мужчина — ред.) произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону троих сотрудников полиции, причинив одному из них непроникающее ранение грудной клетки. Подозреваемый был задержан. При досмотре у задержанного обнаружено и изъято, предположительно, запрещенное вещество, завернутое в фольгу», — сообщили в пресс-службе.