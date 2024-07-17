Член Совета при президенте Ахмедова высказалась об убийстве ребёнка в Перми

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова высказалась об убийстве девятилетнего ребёнка, найденного в чемодане в центре Перми.
Своим комментарием о трагедии Ахмедова поделилась в колонке для телеграм-канала «Специально для RT». По словам журналистки, поступку пермячки нет оправдания.
«Сначала она отрицала вину, но ей пришлось сознаться. Свой поступок она объяснила. А мы этих объяснений всегда почему-то ждём, хотя понятно, что объяснить содеянное невозможно, как невозможно найти ему оправдания. Но так устроен человек: чем страшнее и необъяснимее содеянное кем-то другим, тем больше желания понять его мотивы», — делится своим взглядом на ситуацию Ахмедова.
Женщина считает, что объяснение мотивов женщины и накопленные долги не являются оправданием для убийства ребёнка. Ахмедова отмечает, что многие люди находились в безвыходном и невыносимом положении, но не убивали своих детей. По её словам, мать «истязала ребёнка» и ей нет оправдания.
Член Совета по правам человека отметила, что в государстве есть все условия для того, чтобы сохранять жизнь ребёнку и помогать женщинам, которые оказались в тяжёлой ситуации.
«Она хотела убить его и себя, но отчего-то себя не убила. Не легла рядом умирать, а положила в чемодан и понесла на помойку своего сына, которого родила, которому меняла памперсы, сажала на горшок. Она просто избавилась от сына и пошла жить себе дальше», — отмечает Ахмедова.
Журналистка также отметила, что при задержании на кофте матери ребёнка можно заметить надпись «Устала от чёртового дерьма».
«Ни один коллектор не может заставить мать нанести хоть царапину своему ребёнку. Нет на свете такого “чёртова дерьма”, которое заставит душить своего ребёнка и резать его. И нам как обществу пора оставить эти “сердобольные” нарративы, оправдывающие женщин-убийц долгами и стеснёнными обстоятельствами», — заключила член Совета по правам человека.
Напомним, мать ребёнка, найденного убитым в чемодане в центре Перми, была задержана в краевой столице 13 июля. Женщина отрицала свою причастность к убийству ребёнка, однако, на одном из допросов признала вину. Пермячка объяснила следователям мотив преступления, в котором она призналась. По словам женщины, у неё были финансовые долги. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что сейчас пермячка заключена под стражу. Она пробудет в СИЗО до 12 сентября 2024 года.