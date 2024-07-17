Член Совета при президенте Ахмедова высказалась об убийстве ребёнка в Перми

Напомним, мать ребёнка, найденного убитым в чемодане в центре Перми, была задержана в краевой столице 13 июля. Женщина отрицала свою причастность к убийству ребёнка, однако, на одном из допросов признала вину. Пермячка объяснила следователям мотив преступления, в котором она призналась. По словам женщины, у неё были финансовые долги. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что сейчас пермячка заключена под стражу. Она пробудет в СИЗО до 12 сентября 2024 года.