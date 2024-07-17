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Песков заявил, что ограничения в Белгородской области нужны для безопасности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил введение ограничений по доступу в некоторые населенные пункты Белгородской области применением новых мер для обеспечения безопасности местных жителей.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Пока еще она [операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области] не завершена, продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру [на территории РФ]», — констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами.

«С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения [Белгородской области], вводятся новые практики», — пояснил Песков.

16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что въезд в 14 населенных пунктов региона ограничат с 23 июля из-за сложной оперативной обстановки, пропускать будут только взрослых мужчин при ряде ограничений: в бронированном автомобиле с РЭБ, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителя муниципалитета. Под действие новых мер попали населенные пункты в пяти приграничных муниципалитетах.

На въезде будут стоять КПП с модульными укрытиями. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, в эти населенные пункты будет запрещен.

В мае президент РФ Владимир Путин объяснял, что операция российской армии в Харьковской области связана с созданием так называемой санитарной зоны. Глава государства отмечал, что Вооруженные силы Украины продолжают атаковать жилые кварталы в приграничных территориях, поэтому необходимо лишить их этой возможности.

Песков Дмитрий