Песков заявил, что ограничения в Белгородской области нужны для безопасности

16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что въезд в 14 населенных пунктов региона ограничат с 23 июля из-за сложной оперативной обстановки, пропускать будут только взрослых мужчин при ряде ограничений: в бронированном автомобиле с РЭБ, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителя муниципалитета. Под действие новых мер попали населенные пункты в пяти приграничных муниципалитетах.