Группировка «Север» отразила контратаку ВСУ

«Потери противника составили более 170 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, две 152-мм гаубицы Д-20, станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD” и две станции РЭБ “Анклав”. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.