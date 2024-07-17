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Группировка «Север» отразила контратаку ВСУ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили контратаку противника, ВСУ потеряли более 170 военнослужащих и, в числе прочего, склад боеприпасов, сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 107-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Круглое Харьковской области. Отражена контратака подразделения 92-й штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери противника составили более 170 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, две 152-мм гаубицы Д-20, станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD” и две станции РЭБ “Анклав”. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.