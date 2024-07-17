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«Южная» группировка уничтожила два склада боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 610 военнослужащих и три боевые бронированные машины в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск в ходе ведения активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Красное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы Д-20, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30.

Кроме того, уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.