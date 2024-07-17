«Южная» группировка уничтожила два склада боеприпасов ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск в ходе ведения активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Красное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.
По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы Д-20, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30.
Кроме того, уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.