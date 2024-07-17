«Южная» группировка уничтожила два склада боеприпасов ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск в ходе ведения активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Красное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.