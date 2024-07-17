Потолок обрушился в доме на Нагорной в Хабаровске

Хабаровская прокуратура начала проверку после сообщений в интернете об обрушении потолка. Это произошло в Индустриальном районе краевой столицы, в доме на Нагорной улице. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Потолочное перекрытие обрушилось в доме № 7. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
«В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления и управляющей организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Ранее «КП» — Хабаровск" писала о женщине, которая несколько лет живет в плохих условиях. В доме на Локомотивной тоже отвалился кусок потолка. Нина рассказывает, что переживает за жизнь своей дочери. Кроме того, по жилью свободно бегают крысы, которых горожанка тоже опасается.