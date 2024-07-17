Потолок обрушился в доме на Нагорной в Хабаровске

Ранее «КП» — Хабаровск" писала о женщине, которая несколько лет живет в плохих условиях. В доме на Локомотивной тоже отвалился кусок потолка. Нина рассказывает, что переживает за жизнь своей дочери. Кроме того, по жилью свободно бегают крысы, которых горожанка тоже опасается.