Группировка «Центр» нанесла поражение ВСУ у трех населенных пунктов в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка, Дружба и Розовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, за сутки отражена контратака подразделений штурмовой бригады «Лють», потери противника составили до 325 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30.