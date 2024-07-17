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Группировка «Центр» нанесла поражение ВСУ у трех населенных пунктов в ДНР

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, отразили атаку штурмовой бригады «Лють», ВСУ потеряли до 325 военнослужащих и американскую БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка, Дружба и Розовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, за сутки отражена контратака подразделений штурмовой бригады «Лють», потери противника составили до 325 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30.