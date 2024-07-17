Группировка «Центр» нанесла поражение ВСУ у трех населенных пунктов в ДНР

По данным ведомства, за сутки отражена контратака подразделений штурмовой бригады «Лють», потери противника составили до 325 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30.