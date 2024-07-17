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Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» за прошедшие сутки нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и ЛНР, а также отразили контратаку, противник потерял до 650 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны.

«Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и двенадцать автомобилей», — добавили в российском ведомстве.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12 хорватского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М777 производства США, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Также уничтожены три склада боеприпасов.