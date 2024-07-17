Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» за прошедшие сутки нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и ЛНР, а также отразили контратаку, противник потерял до 650 военных, сообщило Минобороны РФ.