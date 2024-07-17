Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны.
«Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и двенадцать автомобилей», — добавили в российском ведомстве.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12 хорватского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М777 производства США, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».
Также уничтожены три склада боеприпасов.