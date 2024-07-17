В Белой Калитве с высоты четвертого этажа выпал ребенок

В Белой Калитве с высоты четвертого этажа выпал с 6-летний ребенок. Эту информацию сегодня, 17 июля, подтвердили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
По данным ведомства, несчастный случай произошел вчера на улице Энтузиастов. Падение произошло из окна дома.
— Организована процессуальная проверка. Выясняется, насколько родители выполняли свои обязанности. Также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам будут приняты меры реагирования, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Жителям Дона напоминают: взрослые должны внимательно следить за детьми, нельзя оставлять окна настежь открытыми, часто москитная сетка — только иллюзия преграды.