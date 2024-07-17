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Огромный пожар на Маркса: горит несколько этажей высотки у вокзала

На месте работают 17 спасателей.

Источник: Om1.ru

Читатели портала Om1.ru сообщают, что на проспекте Маркса в Ленинском округе горит жилой дом. Судя по приложенным видео, речь идёт о здании проспект Маркса, 66 — одной из двух 14-этажных высоток между вокзалом и Ленинской администрацией.

Очевидцы с места событий сообщают о том, что огонь распространился на 4 квартиры. На видео можно увидеть, что пламя поднимается вверх, распространяясь на новые этажи.

В пресс-службе МЧС нам рассказали, что информация о возгорании в квартире на 9 этаже поступила пожарным в 15:41. На месте работают 5 единиц техники и 17 человек.

Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

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