Огромный пожар на Маркса: горит несколько этажей высотки у вокзала

Читатели портала Om1.ru сообщают, что на проспекте Маркса в Ленинском округе горит жилой дом. Судя по приложенным видео, речь идёт о здании проспект Маркса, 66 — одной из двух 14-этажных высоток между вокзалом и Ленинской администрацией.