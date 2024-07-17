«Полыхнуло». Сибиряк поджёг жену и детей, чтобы их «напугать», они погибли

Подробности в материале irk.aif.ru.
«Сначала спичка дымилась — а затем полыхнуло».
Всё произошло 5 февраля 2022 года в небольшом селе Тимирязева в 5 километрах от райцентра. Проживают там всего чуть больше 130 человек, и ни одно происшествие не проходит незамеченным. Вот и теперь соседи быстро заметили, что один из домов загорелся. Вызвали пожарных. В процессе тушения и разбора завалов они увидели страшную картину: в доме были тела погибших детей в возрасте 1 года и 4 лет. Их мать и ещё один ребёнок 5 месяцев серьёзно пострадали. Полицейские быстро заподозрили, что причиной трагедии мог быть поджог, а причастен к нему может быть супруг погибшей, проживавший в этом же доме.
На допросе мужчина не стал отпираться и подробно рассказал обо всём, что произошло в тот роковой день.
— Что здесь происходило? — спрашивают следователи у подозреваемого на месте происшествия.
— Здесь я поджёг дом, облил горючей жидкостью, — говорит подозреваемый, после чего он вместе со следователями заходит внутрь.
— Сколько раз обливали?
— Два раза, потом бутылку бросил — не помню, закрыл или нет. Чиркнул спичкой — хотел её напугать. А она отломилась и упала, сначала дымилась долго — а потом резко полыхнуло. Я её оттолкнул резко к ребёнку, а она вся горит, и ребенок загорелся тоже. Первого ребенка вытащил через двери, за вторым побеждал — здесь все было уже в огне.
— Подавали в тот момент дети признаки жизни?
— Нет.
Умерла через 8 месяцев.
«По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности облил возлюбленную, державшую на руках пятимесячного ребёнка, и двоих детей, сидевших на кровати, горючей жидкостью, а потом поджёг их, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. — Смерть двоих детей наступила на месте происшествия. Женщину с младшим ребёнком доставили в Качугскую районную больницу с термическими ожогами различной степени. Впоследствии её перевели в областную больницу. Но спустя 8 месяцев женщина скончалась от ожоговой болезни».
По данным детского омбудсмена Иркутской области Татьяны Афанасьевой, со стороны семья не вызывала нареканий: вели подсобное хозяйство, водили детей в сад и выглядели вполне счастливыми. Также они вовремя оформляли необходимые меры соцподдержки на детей. Стоит отметить, что в законном браке пара не состояла.
Однако, по данным полиции, в последние три года на мужчину начали жаловаться соседи и погибшая женщина. В полицию поступило 4 заявления, участковые проводили проверки, однако нарушителя к ответственности не привлекали.
В суд дело передали в апреле того же года, но наказание фигуранту избрали только сейчас. Поскольку он проходил по делу об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних детей, совершенном общеопасным способом, с особой жестокостью и покушении на убийство малолетнего, ему грозило серьёзное наказание — вплоть до пожизненного заключения.
Однако с учётом мнения прокуратуры суд назначил обвиняемому менее суровое, пусть и совсем не мягкое наказание в виде лишения свободы на срок в 24 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.