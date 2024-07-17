«Полыхнуло». Сибиряк поджёг жену и детей, чтобы их «напугать», они погибли

Всё произошло 5 февраля 2022 года в небольшом селе Тимирязева в 5 километрах от райцентра. Проживают там всего чуть больше 130 человек, и ни одно происшествие не проходит незамеченным. Вот и теперь соседи быстро заметили, что один из домов загорелся. Вызвали пожарных. В процессе тушения и разбора завалов они увидели страшную картину: в доме были тела погибших детей в возрасте 1 года и 4 лет. Их мать и ещё один ребёнок 5 месяцев серьёзно пострадали. Полицейские быстро заподозрили, что причиной трагедии мог быть поджог, а причастен к нему может быть супруг погибшей, проживавший в этом же доме.