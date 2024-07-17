Экс-заммэра Самары приговорили к 11 годам лишения свободы

Поэтому Басманный районный суд Москвы заочно признал Марка Фейгина виновным и приговорил его к лишению свободы на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 4,5 миллионов рублей и запретили администрирование интернет-сайтов.