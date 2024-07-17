Экс-заммэра Самары приговорили к 11 годам лишения свободы

Бывшего заместителя мэра Самары Марка Фейгина, который признан иноагентом, заочно лишили свободы за фейки о ВС РФ. Ему назначили 11 лет в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.
— В апреле 2022 года Фейгин за пределами РФ в интервью израильскому телевизионному каналу распространил ложную информацию, что ВС РФ использовались для убийства мирных жителей в г. Буча Киевской области в ходе СВО, — рассказали в пресс-службе.
Ранее Марк Фейгин был заместителем главы Самары (в 1997—2007 годах) при Георгии Лиманском, адвокатом и депутатом Государственной думы РФ (в 1994—1995 годах). В апреле 2022-го министерство юстиции РФ признало его иностранным агентом.
Также по данным Генпрокуратуры, самарский экс-заммэра в ходе прямого эфира на украинском канале новостей и на своем канале распространил ложные данные об убийствах российскими военнослужащими мирных жителей и уничтожении гражданской инфраструктуры во время спецоперации в разных городах Украины.
Уголовное дело завели в связи с распространением заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ. Так как Фейгин скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. Отмечается, что реальная возможность участия бывшего адвоката из Самары в уголовном деле отсутствовала.
Поэтому Басманный районный суд Москвы заочно признал Марка Фейгина виновным и приговорил его к лишению свободы на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 4,5 миллионов рублей и запретили администрирование интернет-сайтов.