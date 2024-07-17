Жительница Красноярского края заставила сына выпить чистящее средство

Ранее ведомство сообщало, что женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство и заставила мальчика выпить его, затем женщина легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал «скорую». Школьника госпитализировали в реанимацию. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия отмечалось, что в семье воспитывается четверо детей.