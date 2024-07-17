Жительница Красноярского края заставила сына выпить чистящее средство

КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. Манский районный суд арестовал на два месяца 34-летнюю жительницу Красноярского края, она подозревается в покушении на убийство 11-летнего сына, сообщает прокуратура региона.
Ранее ведомство сообщало, что женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство и заставила мальчика выпить его, затем женщина легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал «скорую». Школьника госпитализировали в реанимацию. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия отмечалось, что в семье воспитывается четверо детей.
«Подозреваемая в покушении на убийство 11-летнего сына заключена под стражу на два месяца. Такое решение принял Манский районный суд с учетом позиции прокурора», — говорится в сообщении.
Женщина будет содержаться в СИЗО до 14 сентября.
Как уточнили в надзорном ведомстве, ребенка уже перевели из реанимации в обычную палату, его состояние оценивается как средней тяжести. При поступлении в медучреждение у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке.