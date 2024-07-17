В Подмосковье врачи вылечили женщину после укуса ядовитой змеи

После стабилизации состояния пациентка была переведена на долечивание в терапевтическое отделение. В настоящее время она чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение. В министерстве также напомнили, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям.