В Подмосковье врачи вылечили женщину после укуса ядовитой змеи

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Женщину госпитализировали в Пушкинскую городскую больницу из-за укуса гадюки. После проведения терапии, снижающей количество токсических веществ в организме, и улучшения состояния пациентку выписали на амбулаторное наблюдение, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«В Подмосковье 43-летняя жительница, остановившись на заправке, увидела заблудившуюся змею на асфальте и решила помочь ей вернуться обратно в лес. Однако гадюка такой жест не оценила и вместо благодарности укусила свою спасительницу за руку. Укус пришелся в мягкую ткань между большим и указательным пальцем. Женщина была госпитализирована в Пушкинскую больницу», — говорится в сообщении.
Как рассказал заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Михаил Козиев, пациентка поступила в реанимацию в тяжелом состоянии.
После стабилизации состояния пациентка была переведена на долечивание в терапевтическое отделение. В настоящее время она чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение. В министерстве также напомнили, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям.