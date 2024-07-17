Полиция задержала виновника массовой аварии в центре Новосибирска

Сбежавшего с места массового ДТП на Красном проспекте водителя установили и задержали. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. Напомним, ранее водитель разогнался, выехал на обочину и перевернулся около Гагаринской. Им оказался местный житель — мужчина 2000 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.
«В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ “Неисполнение владельцем транспортным средством обязанности по страхованию своей гражданской ответственности”, по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ “Управление транспортным средством, не зарегистрированным в законном порядке”, по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ “Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента”», — рассказали в полиции Новосибирска.
Из-за ДТП на водителя возбудили уголовное дело.