Полиция задержала виновника массовой аварии в центре Новосибирска

Сбежавшего с места массового ДТП на Красном проспекте водителя установили и задержали. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. Напомним, ранее водитель разогнался, выехал на обочину и перевернулся около Гагаринской. Им оказался местный житель — мужчина 2000 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.