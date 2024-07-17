Сильный запах гари и много зевак: Что происходит на месте пожара в парке Галицкого 17 июля 2024

«Пожар локализован на площади 90 квадратных метров. Предварительно, горели строительные материалы. На месте от МЧС России работали восемь специалистов и две единицы техники. Сообщение о пожаре поступило в 12:25 часов 17 июля. На место незамедлительно выехали подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев в 12:51 пожар удалось локализовать, а в 13:22 ликвидировать», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.