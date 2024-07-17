Сильный запах гари и много зевак: Что происходит на месте пожара в парке Галицкого 17 июля 2024

Днем 17 июля в парке Галицкого в Краснодаре вспыхнул мощный пожар. Клубы черного дыма было видно из разных районов города. Эпицентром ЧП стал энергоцентр, в котором хранятся инструменты.
«Загорелся энергоцентр, где хранятся инструменты», — сообщили в администрации парка.
Огонь вспыхнул внутри рабочего корпуса, где хранится весь инвентарь сотрудников. После тушения пожара визуальных признаков ЧП не видно. Зато на весь парк стоит едкий запах гари. Причины возгорания выясняются.
На месте собралось много зевак. Посетители фотографируют пожарные машины, которые работают на месте. Возле стадиона дежурит и скорая. По словам сотрудников, во время пожара пострадали два человека, их осматривают медики. Предварительно, они надышались дымом. Решается вопрос о госпитализации.
Огонь практически полностью уничтожил помещение энергоцентра изнутри.
«Пожар локализован на площади 90 квадратных метров. Предварительно, горели строительные материалы. На месте от МЧС России работали восемь специалистов и две единицы техники. Сообщение о пожаре поступило в 12:25 часов 17 июля. На место незамедлительно выехали подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев в 12:51 пожар удалось локализовать, а в 13:22 ликвидировать», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, что на крыше энергоцентра в парке Галицкого размещалась масштабная инсталляция в виде парада планет. Недавно ее убрали. На этом месте в ближайшее время планируют поставить новый арт-объект.