В Пермском крае из-за незаконной врезки произошёл разлив нефти

Жители Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru о разливе нефти, который произошёл из-за незаконной врезки.
Как рассказала одна из местных жительниц, происшествие случилось в Александровском округе в июле 2024 года. Женщина рассказала сайту perm.aif.ru, что на одном из участков нефтепровода была замечена незаконная врезка, из-за которой ископаемые продукты начали выливаться на поверхность. Из-за разлива в районе села Усть-Игум на местности стоит сильный бензиновый запах.
Как отмечает женщина, из-за запаха местные жители начали жаловаться на головные боли и першение в горле. На место протечки выехали специалисты, которые проводят работы в районе разлива нефти.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в компании «Лукойл-Пермь». В организации подтвердили, что нефть вышла на поверхность.
«При плановом обходе нефтепровода в Александровском округе обнаружен выход нефти на поверхность в результате несанкционированной врезки, изготовленной из пластиковых труб. На месте работают специальные службы предприятия: проводится рекультивация на береговой линии ручья — притока реки Игум, установлены боновые заграждения», — рассказали в компании «Лукойл-Пермь» сайту perm.aif.ru. В организации уточнили, что сообщение об инциденте передано в надзорные органы и в полицию.