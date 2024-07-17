В Пермском крае из-за незаконной врезки произошёл разлив нефти

Как рассказала одна из местных жительниц, происшествие случилось в Александровском округе в июле 2024 года. Женщина рассказала сайту perm.aif.ru, что на одном из участков нефтепровода была замечена незаконная врезка, из-за которой ископаемые продукты начали выливаться на поверхность. Из-за разлива в районе села Усть-Игум на местности стоит сильный бензиновый запах.