Силовики задержали экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского

Он проходит по делу о мошенничестве и взятке (ст. 290, ч. 6 УК и ст. 159, ч. 4). По статье о взяточничестве должностным лицом в особо крупном размере (ст. 290, ч.6 УК) возможное наказание штраф, лишение возможности занимать определенные должности на срок до 15 лет либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. По статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159, ч.4) предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.