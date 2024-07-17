Под Самарой за несколько минут сгорел гараж с машиной

Под Самарой 16 июля произошел пожар, который за считанные минуты нанес серьезный ущерб. В поселке Елшняги, что находится в Кинеле, загорелся гараж. Об этом стало известно в 04.08.
— Оперативно к месту пожара выехали 13 человек личного состава из пожарно-спасательных частей № 14 и № 82 отряда № 34, — рассказали о подробностях борьбы с пожаром в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Справиться со стихией пожарным удалось всего за 20 минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Люди во время происшествия не пострадали. А вот гараж и машина, которая в нем находилась, судя по предоставленным фото, выгорели практически полностью.
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