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Под Самарой за несколько минут сгорел гараж с машиной

В Кинеле пожарные тушили загоревшийся гараж на площади 40 квадратных метров.

Источник: ГКУ СО « Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Под Самарой 16 июля произошел пожар, который за считанные минуты нанес серьезный ущерб. В поселке Елшняги, что находится в Кинеле, загорелся гараж. Об этом стало известно в 04.08.

— Оперативно к месту пожара выехали 13 человек личного состава из пожарно-спасательных частей № 14 и № 82 отряда № 34, — рассказали о подробностях борьбы с пожаром в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Справиться со стихией пожарным удалось всего за 20 минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Люди во время происшествия не пострадали. А вот гараж и машина, которая в нем находилась, судя по предоставленным фото, выгорели практически полностью.

Напомним, как писал KP.RU, завершился суд над женщиной, чья собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку.