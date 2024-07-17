В ряде регионов на юге России снова ограничили энергоснабжение

Вчера ограничения энергоснабжения затронули юг России после сбоя на одном из энергоблоков Ростовской АЭС, который был временно отключен из-за неполадок. Минэнерго предупредило о рисках повторных отключений на фоне рекордно высоких температур. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что дефицит мощности в южных регионах связан с ремонтами генерирующего оборудования, совпавшими с максимумами потребления. Летний максимум потребления превысил зимний, что привело энергосистему к пределу возможностей.