В ряде регионов на юге России снова ограничили энергоснабжение

Как сообщили в оперативном штабе региона, аварийные ограничения энергоснабжения введены в шести энергорайонах Краснодарского края 17 июля: Тимашевском, Тихорецком, Славянском, Ленинградском, Краснодарском и Юго-Западном.
Эта мера вызвана 40-градусной жарой, которая привела к значительным нагрузкам на оборудование энергосистемы региона. В сообщении оперативного штаба отмечается:
Мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат. Отключения будут проводиться с 12:00 до 18:00 до 19 июля.
В Крыму энергокомпания опубликовала графики отключений, объяснив их необходимость температурами воздуха до 38−40 градусов и рисками аварийных отключений электроснабжения. Первые ограничения введены в Судаке, Керчи и Симферополе и будут длиться два-три часа.
Ростовская область также ввела ограничения. Губернатор Василий Голубев сообщил об отключениях в некоторых районах Ростова-на-Дону, Батайска и Азова.
Вчера ограничения энергоснабжения затронули юг России после сбоя на одном из энергоблоков Ростовской АЭС, который был временно отключен из-за неполадок. Минэнерго предупредило о рисках повторных отключений на фоне рекордно высоких температур. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что дефицит мощности в южных регионах связан с ремонтами генерирующего оборудования, совпавшими с максимумами потребления. Летний максимум потребления превысил зимний, что привело энергосистему к пределу возможностей.
Отключения в Ростовской области затронули также объекты водоснабжения и водоотведения, сообщает министерство ЖКХ региона.
Масштабные отключения электричества на юге России 16 июля
16 июля Минэнерго ограничило потребление электроэнергии на юге страны из-за сбоя на Ростовской АЭС. Были введены графики временных ограничений на 1,5 ГВт, которые были позднее снижены на 500 МВт благодаря оптимизации режима работы сети. Ограничения консулись Краснодара, Ростовской области и Ставропольского края. В Крыму также прошли веерные отключения из-за аномального температурного режима.
Системный оператор Единой энергетической системы сообщил об абсолютном историческом рекорде потребления мощности на юге России 16 июля — 20 954 МВт. Пресс-служба «Росэнергоатом» сообщила, что к 05:45 утра 17 июля энергоблок № 1 Ростовской АЭС был снова включен в сеть, радиационный фон не изменялся.