Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ряде регионов на юге России снова ограничили энергоснабжение

Юг России столкнулся с массовыми отключениями электроэнергии из-за экстремальной жары, охватившей Краснодарский край, Крым и Ростовскую область.

Как сообщили в оперативном штабе региона, аварийные ограничения энергоснабжения введены в шести энергорайонах Краснодарского края 17 июля: Тимашевском, Тихорецком, Славянском, Ленинградском, Краснодарском и Юго-Западном.

Эта мера вызвана 40-градусной жарой, которая привела к значительным нагрузкам на оборудование энергосистемы региона. В сообщении оперативного штаба отмечается:

«На территории Кубани могут вводить временные ограничения электроснабжения. Решение об этом принимает филиал АО “СО ЕЭС” “Кубанское РДУ” на основании мониторинга загрузки сети».

Мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат. Отключения будут проводиться с 12:00 до 18:00 до 19 июля.

В Крыму энергокомпания опубликовала графики отключений, объяснив их необходимость температурами воздуха до 38−40 градусов и рисками аварийных отключений электроснабжения. Первые ограничения введены в Судаке, Керчи и Симферополе и будут длиться два-три часа.

Ростовская область также ввела ограничения. Губернатор Василий Голубев сообщил об отключениях в некоторых районах Ростова-на-Дону, Батайска и Азова.

«К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — подчеркнул Голубев.

Вчера ограничения энергоснабжения затронули юг России после сбоя на одном из энергоблоков Ростовской АЭС, который был временно отключен из-за неполадок. Минэнерго предупредило о рисках повторных отключений на фоне рекордно высоких температур. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что дефицит мощности в южных регионах связан с ремонтами генерирующего оборудования, совпавшими с максимумами потребления. Летний максимум потребления превысил зимний, что привело энергосистему к пределу возможностей.

Минэнерго стремится «помочь» энергосистеме, минимизируя объемы летних технологических работ. С запуском отремонтированных блоков Новочеркасской ГРЭС ситуация улучшится.

Отключения в Ростовской области затронули также объекты водоснабжения и водоотведения, сообщает министерство ЖКХ региона.

Масштабные отключения электричества на юге России 16 июля

16 июля Минэнерго ограничило потребление электроэнергии на юге страны из-за сбоя на Ростовской АЭС. Были введены графики временных ограничений на 1,5 ГВт, которые были позднее снижены на 500 МВт благодаря оптимизации режима работы сети. Ограничения консулись Краснодара, Ростовской области и Ставропольского края. В Крыму также прошли веерные отключения из-за аномального температурного режима.

Системный оператор Единой энергетической системы сообщил об абсолютном историческом рекорде потребления мощности на юге России 16 июля — 20 954 МВт. Пресс-служба «Росэнергоатом» сообщила, что к 05:45 утра 17 июля энергоблок № 1 Ростовской АЭС был снова включен в сеть, радиационный фон не изменялся.

энергетика